  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Krizi büyütecek gelişme! Sınırda 1 asker öldü
Dünya

Krizi büyütecek gelişme! Sınırda 1 asker öldü

Belarus ve Polonya arasında yaşanan krizi derinleştirecek bir olay meydana geldi. Belarus sınırında görev yapan bir Polonyalı askerin yaşamını yitirdiği, ölümün kaza sonucu meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 08:32:00 -
Krizi büyütecek gelişme! Sınırda 1 asker öldü

Polonya Ordusu 17. Mekanize Tugay komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belarus sınırında görevli bir askerin hayatını kaybettiği, ölümün kaza sonucu meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "13 Kasım tarihinde Polonya-Belarus sınırında görev yapan bir asker, kazanın meydana gelmesi sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca '‘olayda üçüncü kişilerin yer almadığı’' bilgisi verildi.

Daha önce Polonya yönetiminin, önümüzdeki yılın ilk yarısının sonuna kadar Belarus sınırında duvar örmeyi planladığı bildirilmişti.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminskiy, inşası planlanan duvarın uzunluğunun 180 kilometre, yüksekliğinin ise 5.5 metre olacağını ve yapımında yenilikçi çözümler kullanılacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
At yalanı varsa inananı! Cumhurbaşkanı'nın evini değil, Dolmabahçe Sarayı'nı çekiyorlarmış!
Gündem

At yalanı varsa inananı! Cumhurbaşkanı'nın evini değil, Dolmabahçe Sarayı'nı çekiyorlarmış!

İsrail basınında yer alan haberlerde, casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki İsrailli meğer tekne turundayken Cumhurbaşkanı’nın evini değil, D..
Selçuk Bayraktar'ın o anları heyecanlandırırken sözleriyle de güldürdü!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'ın o anları heyecanlandırırken sözleriyle de güldürdü!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Havelsan tarafından geliştirilen M60 Tank simülatöründe deneme yaptığı anlar heyecan yaşatırken,..
Karadeniz'de gerilim! Rusya duyurdu
Dünya

Karadeniz'de gerilim! Rusya duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, NATO'ya ait 4 keşif uçağının Karadeniz'de uçuşlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Uçaklara Rus Kuvvetlerinin eşlik ett..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay