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Krizden bahseden Gürsel Tekin'in gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı

Cuma namazına gitmeyerek Kapalıçarşı önünde kepenk indirmiş dükkân fotoğrafları paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in üzerindeki gömleğin fiyatı sosyal medyada olay oldu. Takipçileri, 1000 liralık gömlekle kriz mesajları veren Tekin'e tepki gösterdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:23
Krizden bahseden Gürsel Tekin'in gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı

CHP'li Gürsel Tekin, cuma günü öğlen saatlerinde gittiği Kapalıçarşı'da kepenkleri kapalı dükkanlar önünde çektirdiği fotoğrafları twitter hesabından kriz mesajlarıyla paylaştı. Tekin mesajında "Kapalıçarşı'dayız. Kriz mriz yok. Satış yok. Esnaf mutsuz. Her yer kapalı. Tarihinin en kötü dönemi" dedi.

ESNAFTAN TEKİN'E CEVAP

Ancak Tekin'in kapalı olduğunu söyleyerek önünde poz verdiği dükkanın sahibi, birkaç saat sonra aynı yerde ve açık kepenkleriyle poz vererek Tekin'i yalanladı. Esnaf "Tekin'in ziyaret ettiği anda cuma namazı saatiydi. Tekin o anda gelmiş. Cuma saatinde çarşımızda kepenkler ve dükkânlar kapalı olur" dedi.

esnaf

967 LİRALIK GÖMLEK SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Sosyal medyada ise olay çok başka bir ayrıntısıyla gündem oldu. Tekin'in Kapalıçarşı gezisi sırasında giydiği gömlek, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Amerika menşeli Brooks Brothers marka gömleğin Türkiye satış fiyatının 967 TL olduğu ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:23
  1. Gürsel Tekin
  2. gömlek
  3. kapalı çarşı
  4. bin liralık gömlek

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