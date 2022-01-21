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Siyaset Krizde son dakika gelişmesi: Erdoğan'ın planına destek artıyor!
Siyaset

Krizde son dakika gelişmesi: Erdoğan'ın planına destek artıyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair söylentilerin ortaya atılmasının ardından bölgede gerilim tırmanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelere sunduğu plana desteğin arttığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 10:47:00 -
Krizde son dakika gelişmesi: Erdoğan'ın planına destek artıyor!

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, Ankara'nın Zelenskiy ile Putin'i bir araya getirerek tansiyonu azaltma konusundaki arabuluculuk çabalarına desteğin arttığını aktardı.

Türkiye'nin arabuluculuğuna olumlu yanıt

Türkiye'nin kasım ayında gündeme getirdiği ve AGİT Minsk Grubu'nun toplantısına ev sahipliği yapmayı gündemine aldığı plan ile ilgili olarak açıklama yapan Türk yetkililer, "Rusya ve Ukrayna, Türkiye'nin arabuluculuğuna ısınmaya başladı" dedi.

Erdoğan, iki lideri bir araya getirmek istiyor

Haberde; şubat ayında Ukrayna'ya gideceğini açıklayan Erdoğan'ın, Rus ve Ukraynalı liderleri bir araya getirmeye çabaladığı aktarıldı.

Olası görüşme İstanbul'da olacak

İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen ancak henüz net bir tarihi belli olmayan olası görüşmede Rusya'dan, Ukrayna'dan, Minsk Grubu'ndan ve Donbass'tan temsilcilerin hazır bulunması bekleniyor. Taraflar arasında görüşmelerin sık sık devam ettiği de kaydedildi.

Ukrayna-Rusya krizi nasıl başladı?

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, 2013-2014 yıllarında başladı. Moskova yönetiminin Kırım'ı ilhak etmesiyle başlayan süreçte Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı güçleri destekleyerek, bölgede küçük özerk yönetimler kurulmasına arka çıktı.

Aradan 8 yıl geçmesine rağmen Rusya destekli ayrılıkçılar varlığını sürdürüyor. Kiev yönetimi de yıllardır topraklarını geri almaya çalışıyor.

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Yorumlar

ali veli

halkı ikiye böl elin gavuruna aracı ol hak görüyo
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erhan

kim kimi bölmüş hayirdir sen muz cumhuriyetinde mi yaşiyorsun sen kendin içind mitoz bölünme olmuşsundur dikkat et
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