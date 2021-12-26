Kriz tırmanıyor! Putin'den gözdağı: Füzelerimizi o noktalara yerleştirirsek...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde gerilen ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu.. Daha önce "Bizi yüzsüzce kandırdılar. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz mi ABD'nin ya da İngiltere'nin sınırlarına gittik?" diyen Putin ABD'ye gözdağı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde gerilen ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Putin, ABD ve NATO’nun güvenlik garantisi vermeyi reddetmesi halinde Rusya’nın askeri uzmanların tavsiyelerine dayanarak çeşitli önlemler alabileceğini söyledi.

Putin, Rusya’nın güvenlik garantileri konulu müzakerelerde olumlu bir sonuç elde etmeye çalışacağını söyledi. Ancak istedikleri ‘güvenlik garantilerinin sağlanmaması durumunda’ Putin, “O zaman farklı olabilir. Askeri Askeri uzmanlarımızın bana yapacağı öneri ve tekliflere bağlı olacak.” dedi.

Putin, Rusya’nın konuyla ilgili önerilerini “diplomatik görüşmelerin hukuken bağlayıcı bir sonuca varması” için yaptığını söyledi ve “Bunun için çaba göstereceğiz.” dedi.

Putin: Füzelerimizi yerleştirirsek...

Ukrayna ile yaşanan gerginlikle bağlantılı olarak ABD’yi suçlayan Putin, ‘ABD füzelerini Rusya’nın kapısına kadar taşıdı. Rusya füzelerini Meksika veya Kanada’ya yerleştirirse ABD ne hisseder merak ediyorum’ dedi.

Putin ayrıca, Rusya’nın NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlemesine müsamaha göstermeyeceklerini açıkça belirttiğini söyledi.

ABD, kendi füzeleriyle evimize geldi

Putin, 23 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın ‘koşulsuz güvenlik sağlama’ ihtiyacının karşılanması gerektiğini söylemişti, ABD ile görüşmelerin de bu doğrultuda şekilleneceğinin sinyalini vermişti:

"Eylemlerimiz müzakerelerin gidiş hattına değil, Rusya'nın güvenliğinin bugün ve tarih boyunca koşulsuz sağlanmasına bağlı olacak. Bu bağlamda, NATO'nun doğuya doğru ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu iyice anlattık. Burada anlaşılmayacak ne var? Biz mi ABD'nin sınırlarına yakın füze yerleştiriyoruz? Hayır. ABD, kendi füzeleriyle evimize geldi. Bu füzeler artık evimizin eşiğinde bulunuyor. Acaba saldırı füzelerinin evimizin yanına yerleştirilmemesini istemek gereksiz talep mi? Burada sıra dışı ne var?"

17 Aralık’ta Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO’ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin taslak anlaşmalar yayınlamıştı. Rusya, Ukrayna ve Batı’dan gelen tepkilere ve yaptırım uyarılarına karşın Ukrayna’yı işgal planı yaptığı iddiasını reddetmiş, ABD’yi tansiyonu kasıtlı olarak yükseltmekle suçlamıştı.

Krizi başlatan hamle

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı. Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti. Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.