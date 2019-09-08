Kriz son buluyor: Putin ve Zelenskiy telefonda görüştü!

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Zelenenskiy’nin diyaloğu devam ettirme konusunda anlaştıklarını ve Putin’in Zelenskiy’e Minsk anlaşmalarının uygulanması için Normandiya formatının iyi hazırlanması gerektiğini söylediği belirtildi.

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen takas süreci çerçevesinde her iki taraftan da 35 mahkumun serbest bırakıldığını ve bugün ülkelerine geri döndüğünü duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Facebook hesabından şu açıklamayı yapmıştı: “Provokasyonlara ve zorluklara rağmen süreç gerçekleşti. Çok önemli bir adım. Sorunların derinleştirilmesine yönelik değil çözümüne yönelik bu tavır muhakkak desteklenmeli. Siyasi irade ve sistemli özenli çalışmalar meyvesini veriyor. Ukrayna’nın başına gelen her kötü şeyden Rusya’nın suçlanması alışkanlığı geçmişte kalmalı. Sürekli Rusya karşıtı söylem kullanılması, iç siyasi ve ekonomik sorunların çözümüne yakınlaştırmaz.”

KAYNAK: SPUTNİK