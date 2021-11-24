Kriz 'monkey'liği yapanların öteki yüzü! Arctic Monkeys konserinin biletleri anında tükendi!

Rock grubu Arctic Monkeys’in önümüzdeki yıl İstanbul’da vereceği konserlerin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi ve karaborsaya düştü. Bu durum ekonomik kriz tantanası yapan 'beyaz' kitlenin sosyolojik vakaa olarak incelenmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Arctic Monkeys’in 9-10 Ağustos 2022’de İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) vereceği konserin biletleri, 24 Kasım (bugün) saat 12.00’de Passo şirketinin internet sitesinden satışa sunuldu.

Ancak kısa bir süre sonra, 5 kategoride satılan ve fiyatları 418 TL ila 748 TL arasında değişen etkinlik biletlerinin tükendiği görüldü. Biletler aynı anda, ‘bilet değişim’ siteleri olarak bilinen ancak karaborsacıların faaliyet gösterdiği internet sitelerine düştü.

Örneğin bu platformlardan biri olan ‘Viagogo’da, en pahalısı 748 TL olan biletlerin 18 bin 253 TL’ye satılmak istendiği görüldü.

Sitede yer alan Arctic Monkeys konserinin en ucuz bileti, şimdilik 3 bin TL’ye satılmaya çalışılıyor. Fiyatlar, dakikalar geçtikçe de artıyor.