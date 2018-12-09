0553 313 94 23

Kriz gittikçe büyüyor! Çin, Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdı

Çinli teknoloji devi Huawei'in sahibinin kızının, ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınmasından sonra Çin Dışişleri Bakanlığı Kanada'nın Pekin Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

09 Aralık 2018 Pazar 15:41
Kriz gittikçe büyüyor! Çin, Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdı

Çinli teknoloji şirketi Huawei'in sahibinin kızı ve CFO'su Ming Vancou'nun ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı,Kanada'nın Pekin Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

"Ciddi sonuçları olur"

Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng'in derhal serbest bırakılmasını talep etti, aksi halde bunun ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Bakanlık, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'a, Vancou'nun serbest bırakılmaması halinde bunun ciddi sonuçları olacağını bildirdi.

ABD'nin talebi üzerine Çin vatandaşı gözaltına alınmıştı

Çin'in bu gözaltıyı ciddi şekilde protesto ettiği iletildi. Kanada'nın, ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Çin vatandaşını gözaltına alarak, bu kişinin yasal haklarını ihlal ettiğini belirten Dışişleri Bakan yardımcısı Li, Kanada'nın bu tutumunun "mantıksız, tolere edilemez" olduğunu söyledi.

Huawei'in sahibinin kızı ve CFO'su Ming Vancou'nun cuma günü başlayan kefalet duruşması pazartesi günü de devam edecek. Dünyanın en büyük telekom şirketleri arasında yer alan Huawei'in 170 ülkede 180 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:41
  1. Huawei
  2. Ming Vancou
  3. ABD'nin İran yaptırımları
  4. Çin Dışişleri Bakanlığı
  5. Kanada'nın Pekin Büyükelçisi
  6. Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum
  7. Huawei'in sahibinin kızı ve CFO'su Ming Vancou

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    1. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    2. Kontrollü öfkeden korkma!
    3. Annesini bıçakla öldürdüğü iddia..
    4. GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ/PDY..
    5. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    6. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    7. Çocuklara uygulamalı trafik eğitimi
    8. Göztepe, Bursaspor maçı hazırlıklarına..
    9. İran'da üniversite öğrencilerinden..
    10. Fransa'da Sarı Yelekliler'in "büyük..
    11. Hasta yakını 112 görevlisi kadının..
    12. FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
    13. TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları sona..
    14. "Fransa için bu çok büyük bir derstir"
    15. Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 -..
    16. Galericiden hırsızlık güvenlik..
    17. Kan grubu A olanlar tavuk ve balık..
    18. TFF 2. Lig'inde 16. hafta maçları..
    19. Kemal Özdeş'in yeni takımı belli oldu
    20. Kriz gittikçe büyüyor! Çin,..
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe