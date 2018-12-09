Kriz gittikçe büyüyor! Çin, Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdı

Çinli teknoloji şirketi Huawei'in sahibinin kızı ve CFO'su Ming Vancou'nun ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı,Kanada'nın Pekin Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

"Ciddi sonuçları olur"

Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng'in derhal serbest bırakılmasını talep etti, aksi halde bunun ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Bakanlık, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'a, Vancou'nun serbest bırakılmaması halinde bunun ciddi sonuçları olacağını bildirdi.

ABD'nin talebi üzerine Çin vatandaşı gözaltına alınmıştı

Çin'in bu gözaltıyı ciddi şekilde protesto ettiği iletildi. Kanada'nın, ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Çin vatandaşını gözaltına alarak, bu kişinin yasal haklarını ihlal ettiğini belirten Dışişleri Bakan yardımcısı Li, Kanada'nın bu tutumunun "mantıksız, tolere edilemez" olduğunu söyledi.

Huawei'in sahibinin kızı ve CFO'su Ming Vancou'nun cuma günü başlayan kefalet duruşması pazartesi günü de devam edecek. Dünyanın en büyük telekom şirketleri arasında yer alan Huawei'in 170 ülkede 180 binden fazla çalışanı bulunuyor.