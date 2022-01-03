  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kriz derinleşiyor! Ülkenin başbakanı istifa etti
Dünya

Kriz derinleşiyor! Ülkenin başbakanı istifa etti

Siyasi krizin devam ettiği Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk görevine iade edilmesinden yaklaşık 2 ay sonra istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 00:28:00 -
Kriz derinleşiyor! Ülkenin başbakanı istifa etti

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk görevine iade edilmesinden yaklaşık 2 ay sonra istifa ettiğini açıkladı.

Sudan’da siyasi kriz devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz sene 25 Ekim’deki askeri müdahalenin ardından 21 Kasım’da görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, yeniden göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra istifa ettiğini duyurdu. Hamduk televizyonda yaptığı konuşmada, "Başbakanlık görevinden istifa ettiğimi duyuruyorum" ifadelerini kullanarak, "Bu görevi vatanımın diğer oğullarına ve kızlarına bırakıyorum” dedi.

Hamduk, halk, hükümet ve ordu arasındaki siyasi huzursuzluğun çözümünün ancak "tüm tarafların diyalog kurmasıyla" çözülebileceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Sudan’da geçtiğimiz sene 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım’da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk’un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti. 25 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 56 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay