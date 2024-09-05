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Dünya Kriz çözüldü: Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu!
Dünya

Kriz çözüldü: Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 15:07:00 - 2024-09-05 15:09:29
Kriz çözüldü: Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu!

Fransa'da uzun zamandır devam eden hükümet krizi çözüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier'i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Fransa'da geçtiğimiz aylarda yapılan erken seçim, ikinci tura kalmış ve o günden bu yana bir başbakan ataması yapılmamıştı.

Solcu bir başbakan atamayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aylar sonra Fransa'nın yeni başbakanını belirledi.

Macron, eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i Fransa'nın yeni başbakanı olarak atadı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Barnier'i, "ülkenin ve Fransızların hizmetinde birleştirici bir hükümet kurmakla görevlendirdiği" belirtildi.

Barnier, iki kez Avrupa Komisyonu'nda Fransa'yı temsil etti ve 2016-2021 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi olarak görev aldı.

Merkez sağ kökenli Barnier, birçok hükümet döneminde bakan olarak çalıştı. 1993-1995 yıllarında Edouard Balladur hükümetinde Çevre Bakanlığı, Alain Juppe hükümetlerinde Avrupa İşleri Bakanlığı, 2004-2005 yıllarında 3. Jean-Pierre Raffarin hükümetinde Dışişleri Bakanlığı, 2007-2009 yıllarında François Fillon hükümetinde ise Tarım Bakanı oldu.

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