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Dünya Kriz çıkaracak hamle! İran, ABD uçak gemisini hedef aldı
Dünya

Kriz çıkaracak hamle! İran, ABD uçak gemisini hedef aldı

İran, ABD'nin uçak gemisini vurmak için nişan aldı. ABD'ye ait USS Nimitz uçak gemisi ve beraberindeki filo, İran Devrim Muhafızları tarafından Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne geçişi sırasında havadan izlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 18:38:00 -
Kriz çıkaracak hamle! İran, ABD uçak gemisini hedef aldı

Kasım Süleymani suikastı sonrası ABD’den intikam almak isteyen İran’dan yeni hamle geldi.

İran, yaz mevsiminde füzelerle maket uçak gemisini vurduktan sonra bu kez başka bir görüntü yayınladı.

ABD'ye ait USS Nimitz uçak gemisi ve beraberindeki filo, İran Devrim Muhafızları tarafından Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne geçişi sırasında havadan izlendi. Uluslararası ajanslar İran'ın nişan alıp vurmak istediğini belirtti.

Devrim Muhafızları'ndan Tuğamiral Alireza Tangsiri, USS Nimitz'e savaş gemileri, iki adet torpido, iki küçük devriye savaş gemisi ve sahil güvenlik botunun eşlik ettiğini ifade etti.

Bölgeden uzaklaştı

İnsansız hava aracıyla çekilen görüntüler dünyada yankı uyandırdı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da görüntüleri servis etti.

ABD ordusunun uçak gemisi ve savaş gemilerini Basra Körfezi'ne sokmasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunan Tahran yönetimi yeni krize ilişkin, ABD dronelarının bölgeden uzaklaştığını belirtti.

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