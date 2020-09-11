Kriz çıkaracak görüntüler dünyada bomba etkisi yaptı! ABD F-35’i Rus savaş uçağına göz dikti

ABD’liler tarafından 2040’lı yıllara doğru teknolojide devasa gelişme olarak görülen F-35’ler ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

‘Login’ yapılarak sistemine giriş yapılan F-35’ler Rus hayalet avcısı Su-57 kılığına giren ilk fotoğrafı yayınlandı. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta F-35’in Rus Su-57 savaş uçağı kılığına girdiği görüntülendi.

Fotoğraf, ABD Hava Kuvvetleri'nin emeklilerinden Sean Hampton adlı bir sanatçının Facebook sayfasına gönderildi.

ABD subayı, Rus savaş uçağına benzer tasarımın hazırlanmasının ordunun isteği olduğunu açıkladı.

Tasarımın, Rus Havacılık Kuvvetleri'nin havacılığında olduğu gibi, uçağın kanatlarına mükemmel bir uyum sağlandı, boyanmış kırmızı yıldızlarının bile aynı olması dikkat çekti.

Rus savaş uçakları kılığına giren bu Amerikan savaşçılarının amacı, Nevada'daki Nellis Hava Kuvvetleri Üssü'nde pilot yetiştirmek.

Bu kılık değiştirmiş uçaklar, özellikle Rus ve Çin uçakları olmak üzere eğitim savaşlarında rakibin rolünü oynuyor.