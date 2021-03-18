Kriz büyüyor! Rusya'dan ABD'ye 'Katil' cevabı

ABD Başkanı Jore Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "katil" demesi ve seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyecek" sözleri, iki ülke arasında krizin patlak vermesine neden olmuştu.

Bugün Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'ın Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Biden'ın açıklaması sonrası harekete geçen Moskova yönetimi, Washington'daki büyükelçisi geri çekerek ülkeye dönmesini söylemişti.