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Aktüel Kritik toplantı sona erdi... Yeni savunma projeleri yolda
Aktüel

Kritik toplantı sona erdi... Yeni savunma projeleri yolda

Başkan Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 18:58:00 -
Kritik toplantı sona erdi... Yeni savunma projeleri yolda

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, toplantıda TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda savunma sanayii ekosistemimizin daha da güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

 

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