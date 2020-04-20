Kritik toplantı başladı: Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.12'de başladı.

Erdoğan kameralar karşısına geçecek

Kabine toplantısı, dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Bakan Koca sunum yapacak

Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve atılacak yeni adımlar olacak. Bu kapsamda Sağık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor.

Dört günlük yasak masaya yatırılacak

Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesine denk geldiği için marketlerde yığılmaya yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakılmıyor. İkinci formül ise 23-24 Nisan'da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer iş yerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine formüle göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.

Ramazan ayı tedbirleri de masada

Bugünün önemli başlıklarından biri de Ramazan ayı tedbirleri. Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazının camilerde kılınmayacağını duyurmuştu. Aynı zamanda vatandaşların iftar daveti yapmamaları çağrısında bulunmuştu. Bu konu da bakanlar kurulunun önemli başlıklarından.