  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Devlet yetkilileri vatandaşlarına duyurdu! 2100 yılında o ülkenin sonu gelecek

'Ortalık çok fena karışacak' diyen Haluk Özdil altın için tüm tahminlerini bozdu: Çok daha korkuncu geliyor

Helal olsun! Katar Emiri Al Sani yine yaptı yapacağını

O şehrimize il olmak gerçekten yakışacak! İlçe için bir karar gündeme geldi! Dikkat çeken detaylar

Kiralara yüzde 25 zam sınırı düzenlemesinde sıcak gelişme! Adalet Bakanı duyurdu

İngiltere'den şok karar çıktı, duyurdu: Rakiplere karşı devam eden ticareti artırmak için başlandı! Yeni plan

MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Türkiye'ye karşı alçak plan! İki ülke anlaştı, Türk Boğazlarını devre dışı bırakacaklar

CHP Sözcüsü asgari ücret için rakam açıkladı

Hong Kong ABD'den faydalanıyor! Bir yılda yüzlerce Web3 şirketi adeta akın, sayısız talep var
Dünya Kritik Suriye toplantısı için tarih belli oldu
Dünya

Kritik Suriye toplantısı için tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-19 23:25:00 -
Kritik Suriye toplantısı için tarih belli oldu

Türkiye, İran, Rusya Federasyonu ve Suriye arasında sürdürülen Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ikinci teknik toplantısı, Astana'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana’da düzenlenecektir. Türkiye, İran, Rusya Federasyonu ve Suriye arasında sürdürülen Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ikinci teknik toplantısı da bu vesileyle Astana’da gerçekleştirilecektir. Ülkemiz bahsekonu toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlararası bir heyetle iştirak edecektir." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kemal

Ya Katil Esad deyilmiydi?? Katil Sisi Katil Israel Anlamak zor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23