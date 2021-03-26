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Dünya Kritik sürece 3 ay kala Macron tutuştu! Türkiye hakkında skandal açıklama
Dünya

Kritik sürece 3 ay kala Macron tutuştu! Türkiye hakkında skandal açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron, Haziran ayında yapılacak olan seçimler öncesi Türkiye'ye yönelik akılalmaz suçlamalarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 16:58:00 -
Kritik sürece 3 ay kala Macron tutuştu! Türkiye hakkında skandal açıklama

Türkiye'nin Fransız seçimlerine müdahale edeceği iddiasını AB zirvesinde yineleyerek tepki çeken Macron, 'Diyanet dahil Türkiye'nin resmi propaganda organlarınca harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplardan' söz etti.

Cumhurbaşkanı, Fransa'nın yabancı ülkelerdeki dernekleri desteklemediğini ve seçimlere müdahale etmediğini savundu.

Türkiye'ye suçlama

AA'nın haberine göre AB zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç gün önce yayımlanan röportajında Türkiye'nin Fransız seçimlerine müdahale edeceğine hakkında söylediklerinin gözlem olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bugün Avrupa kıtasında, aralarında Diyanet'in de bulunduğu, Türkiye'nin resmi propaganda organları tarafından harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplar var. Bunlar biliniyor ve tanınıyor. Kimi zaman seçimlerimize karışıyorlar, diğer zamanlarda derneklerin finansmanına karışırlar. Bunu son günlerde yine gördük."

 

Türkiye'ye şart koştu: Olumlu adım atılırsa...

Türkiye ile ilişkiler konusunda Ankara tarafından olumlu gelişmelerin kaydedildiğini ancak sözlerin eyleme dönüşmesi gerektiğini dile getiren Macron, Ankara'nın olumlu adımlar atmaya devam etmesi halinde ilişkilerde ilerleme kaydedileceğini, aksi takdirde geri adım atılacağının altını çizdi.

Macron, daha önce France 5 kanalına verdiği demeçte, "Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale girişimleri olacak" iddiasında bulunmuştu.

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