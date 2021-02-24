Kritik sektörlerde yeni planlama yapılmalı

Akit Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonomide yeni dönemde atılması gereken adımlardan üretim ile ihracatı arttırmak için yapılacak hamlelere kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yol haritası şart

Covid-19 dönemini atlatmamızın ardından hummalı bir çalışma içine girmeliyiz. Milli bir iktisadi yol haritası çıkarmalıyız. Kendine yeten ülkelerden olmak için tarım ve hayvancılık dahil kritik sektörlerde yeni bir üretim ile yatırım planlaması yapmalıyız. Üretim planlamasını ötelememeliyiz. Ürün fiyatları, ancak iyi bir planlamayla kontrol altına alınabilir. Türkiye’yi tedarikçi ve üretici konumuyla ön plana çıkarmalıyız.

Projemiz beğeni topluyor

Biz, tüm üyelerimize üretim ve ticarette yeni dönemin şartlarını anlatıyoruz. Pandemi ve afetleri dikkate alarak üretim üslerini devreye sokmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Üretim ve Yatırım Üsleri Projemiz beğeni topluyor. Projemizle pandemi ya da afet halinde de firmaları, çalışanları ve üretimi korumayı amaçlıyoruz. Tam kapanmayı önlemeyi öngörüyoruz. Her alanda dışa bağımlılığı aşağı çekmek, yerli üretimi arttırmak da önem verdiğimiz hususlardan.

Yatırım iştahı var

Sanayicilerimiz yatırım yapmaya iştahlılar. Gerek dev şirketler gerek KOBİ’ler büyümeye ve yatırım yapmaya meyilliler. Bu durumdan yararlanmalıyız. Ülkenin her yerinde üretici, yeni bir başarı öyküsü ortaya koymaya aday. Anadolu’dan olumlu işaretler alıyoruz. Bu işaretler bizi memnun ediyor. Gelinen aşamada her bir firmamız dikkatli olmalıdır. Hammadde yatırımlarını arttırmalıdır.

Reformlardan umutluyum

Üretimi planlamaya ve yabancı yatırımlarını teşvik etmeye odaklanılmalıdır. Reformlar da uygulamaya geçirilmelidir. Biz bu anlamda umutluyuz. Ekonomi yönetimimize de Merkez Bankamıza da güveniyoruz. Konjonktür gereği alınan kararlar devletimizin takdiridir. MÜSİAD olarak devletimizin yanındayız. Ancak ekonomide karşı karşıya kalınan sorunun üretimin artışı ve yatırım ortamının uygun hale getirilmesiyle aşılacağını vurguluyoruz. Nihai tüketici ve yatırımcı ümitli. Ülkeye para girişi arttı, kur geriye geldi. Bunlar memnuniyet verici. İyiye gidiş var. Ama daha kalıcı ve köklü adımlar atılmasında fayda var.