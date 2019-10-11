0553 313 94 23

Kritik nokta terörden temizlendi! Teröristler böyle yakalandı

Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 342'ye yükseldi. Tel Halef'in ele geçirilmesiyle birlikte teröristlerin Rasulayn ve Tel Abyad arasındaki bağlantı kesildi.

11 Ekim 2019 Cuma 20:17
Kritik nokta terörden temizlendi! Teröristler böyle yakalandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 342'ye yükseldi. Harekat kapsamında bugün Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Halave köyü ile Resulayn'ın Tel Halef ve Asfar Neccar köyleri teröristlerden kurtarılırken terörden arındırılan köy sayısı 14'e yükseldi. YPG, Tel Abyad'da bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı.

14 köy terörden temizlendi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Halave köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Gün içinde Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri de dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatın üçüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 14 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Dünkü operasyonlarda Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

342 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini belirterek, ''Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız" dedi.

Bu arada terör örgütü YPK/PKK'nın, Tel Abyad ilçesindeki pususunda Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı şehit oldu.

YPG kiliseyi üs olarak kullanıyor

Güvenlik kaynaklarına göre YPG, Tel Abyad'da bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı.

Çok sayıda terörist canlı yakalandı

Barış Pınarı Harekâtı'nın üçüncü gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 342'ye yükseldi, birçok terörist ise canlı yakalandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 20:17
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. YPG
  4. PKK

YORUM YAZ

  • Süper Süper 20 dk önce
    Yerle bir edin ypgpkkyi affetmeyinn

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum ne? Operasyona ilişkin son gelişmeler
  1. Barış Pınarı Harekatı'nda son durum..
  2. Türkiye-Arnavutluk maçında ilk 11'ler..
  3. İstanbullular dikkat! Su kesintisi..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım..
  5. Kritik nokta terörden temizlendi!..
  6. PKK'dan hain saldırı! 8 şehit, 35 yaralı
  7. Pentagon tüm dünyaya duyurdu: 3 bin..
  8. Hollanda, Türkiye'ye silah ihracatını..
  9. Mete Yarar'dan operasyon..
  10. Kadınlarda idrar kaçırmaya hangi bölüm..
  11. ABD basını suçlu arıyor: Pompeo..
  12. TSK Suriye'nin tam olarak neresinde?..
  13. Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi!
  14. Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak:..
  15. 11 yaşındaki şehidimizin babasından..
  16. ABD askeri Tel Abyad'da mı? Güvenlik..
  17. Islama köfte nasıl yapılır? Adapazarı..
  18. EYT çalışmaları ne zaman tamamlanır?..
  19. O çocuk Allah'a her şeyi anlatmış!..
  20. Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı..
  21. Akçaabat köftesi nasıl yapılır?..
  22. Trump veto etse bile Türkiye'ye..
  23. İnegöl köfte nasıl yapılır? İnegöl..
  24. Kestanenin faydaları nelerdir?
  25. Kestane kaç kaloridir? Kestanenin..
  26. Geriye dönük sigorta boşlukları nasıl..
  27. Azez'de üs bölgesine havanlı saldırı:..
  28. Türkiye YPG'nin en büyük kozunu..
  29. Fırında kestane nasıl yapılır? Kestane..
  30. Pentagon'dan Türkiye ile ilgili yeni..
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu!
Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu!
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?

Günün Karikatürü

12 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!