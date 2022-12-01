Kritik MGK toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 10 dakika sürdü.

İşte MGK'da alınan kararlar:

Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır.

(Ege adalarının silahlandırılması) Yunanistan hukuku ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermeli

Güvenlik kuvvetlerimizin hedef alınmasına müsamaha gösterilmeyecek

Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması faaliyetlerine son vermesini beklediğimiz vurgulanmıştır.

PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize, bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir.

Yurt içinde ve yurt dışında, azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir.

KKTC'nin TDT'ye gözlemci statüsünde kabulünden memnuniyet dile getirilmiş, diğer uluslararası kuruluşlarla ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir.

Türkiye'nin uzlaşmacı ve samimi yaklaşımı ile çözüm odaklı diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuku ve antlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesini beklediğimiz kuvvetle vurgulanmıştır.