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Aktüel

Kritik kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Beşinci kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele.

2020-04-27 15:16:00 -
Kritik kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya Huber Köşkü'nden başkanlık ediyor. Beşinci kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele.

Hastalığın seyri, alınan tedbirler ve etkileri detaylı olarak ele alınacak. Salgının ekonomik etkileri ile ulusal ve uluslararası ilişkiler de değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "ulusa sesleniş konuşması" yapması bekleniyor.

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