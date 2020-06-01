Kritik istihbarat raporunu paylaştı! Bölgedeki birlikler kırmızı alarma geçti

Suriye'nin İdlib kentinde M4 karayolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, meydana gelen patlamada Elazığlı Piyade Teğmen Canberk Tatar'ın şehit düşmesininin ardından gözler bir kez daha bu alana çevrildi. TSK'nın bölgeye yönelik sevkiyatı devam ederken, Şam rejiminin de İdlib'e güç yığınağı yaptığı haberleri geliyor.

"Metehan Demir ile Gündem"in son bölümünde Suriye sahasında Haziran ayının hayli sıcak geçebileceğine işaret eden SuperHaber programcısı Metehan Demir, yeni haftaya başlarken yaptığı değerlendirmede bir kez daha İdlib'e dikkat çekti.

"Bölgedeki birlikler alarma geçti"

Bölgedeki birliklerin alarma geçirildiğini belirten Demir, "Rusya, HTŞ, rejim güçleri dikkat çeken bir hareketlilik içerisinde ve bu hareketlilik tedirgin edici düzeyde. İstihbarat raporlarında provokatif bir girişim olabileceği belirtiliyor. Bu bağlamda Ankara, Suriye'deki tüm birliklerine en ileri düzeyde alarma geçilmesi emrini verdi" ifadelerini kullandı.