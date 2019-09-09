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Kritik isim evinde ölü bulundu!

Lübnan'da Hizbullah örgütünün eski yetkililerinden Ali Hatum'un evinde ölü bulunduğu belirtildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 00:21
Kritik isim evinde ölü bulundu!

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Hizbullah'ın eski sorumlularından Ali Hatum, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Burc el-Baracine bölgesindeki evinde ölü bulundu.

Olay yerine gelen emniyet güçleri, ölüm nedenini öğrenmek için adli tıp desteğiyle soruşturma başlattı.

Bu arada Lübnan yerel basınındaki haberlerde; Hatum'un, halihazırda Beyrut ve güney bölgesinde Hizbullah'a bağlı "İsrail'e Direniş Seriyeleri" sorumlusu olduğu öne sürüldü.

Hatum'un ölüm nedeninin intihar olabileceğini iddia eden haberlerde, daha fazla detaya yer verilmedi.

Hizbullah-İsrail gerginliği tırmanabilir

Ölüm nedeninin cinayet olarak açıklanması durumunda, terör devleti İsrail ile Hizbullah örgütü arasında son dönemde yaşanan gerginliği etkileyebileceği ifade ediliyor.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını, buna karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

Saldırıyı doğrulayan Hizbullah örgütü de İsrail'in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurduğunu açıklamıştı.

Lübnan ordusu ise İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 00:21
  1. Hizbullah
  2. Ali Hatum
  3. Burc el-Baracine
  4. Lübnan

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