Kritik iddia: Ülkede isyancılar tanklarını sınıra konuşlandırdı

Rusya yanlısı isyancılar, Ukrayna'nın doğusunda Minsk anlaşması ile belirlenen sınır hattının yakınında asker ve tank konuşlandırmaya başladı.

Yerel kaynaklar, Ukrayna'nın ara ara çıkan Rus ayrılıkçıların ateşkes ihlallerini görmezden gelmesinin ardından isyancıların ülkenin doğusundaki Gorlivka'da birliklerini hareket ettiğini ileri sürdü.

İçlerinde tanklarında olduğu Rus destekli isyancıların askeri konvoyun videosu sosyal medyada dolaşmaya başladı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde isyancıların elinde altı adet T-72 ana muharebe tankı olduğu gözlemlendi.

Ukrayna ve Avrupa, Rusya'yı ayrılıkçılara maddi destek sağlamakla suçlamasına karşın Putin Hükümeti bunu reddediyor. İsyancıların elindeki çok sayıdaki ağır silah, Rusya'nın doğrudan müdahalesinin kanıtı olarak görülüyor.

27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

"Eninde sonunda Rusya, Kırım'dan çekilecek"

Kırım'da Rusya'nın, "işgali" kabul etmeyen azınlıklara ve diğer gruplara sistematik baskı uyguladığını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım'ı Ruslaştırdığını, Kırım Tatarlarının Meclisini yasakladığını, Kırımlıları Rus ordusuna aldığını ve tüm bunların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

Kuleba, şunları söyledi:

"Bizim görevimiz, Rusya'nın bunları yapmasını durdurmak ve Kırım'dan çekilmesini sağlamak. Rus yetkililerin, Kırım konusunun kapandığını ne kadar yüksek sesle söylemeleri önemli değil çünkü durum böyle değil. Eminim ki, eninde sonunda Rusya, Kırım'dan çekilecek. Ukrayna tekrar egemenliğini sağlayacak ve Kırım Tatarları asıl topraklarına dönecek."

Kaynak: star.com.tr