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Dünya

Kritik iddia! Libya'daki Vatiyye Hava Üssü'ne saldıran ülkeyi açıkladı

Stratejist Murat Akan, "Libya ordusunun kontrolünde bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıları Rus uçakları yaptı." iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 18:23:00 - 2020-07-05 18:24:00
Kritik iddia! Libya'daki Vatiyye Hava Üssü'ne saldıran ülkeyi açıkladı

Libya'nın kuzeybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne gece saatlerinde savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Stratejist Murat Akan, "Libya ordusunun kontrolünde bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıları Rus uçakları yaptı." iddiasında bulundu.

Akan, sosyal medya hesabından şu iddialarda bulundu:

"Eveleyip gevelemeye gerek yoktur. Libya ordusunun kontrolünde bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıları Rus uçakları yaptı. Ruslar, aleni ve pervasızca meydan okuyor. Türkiye bir an önce Libya’da hava üssü kurup savaş uçaklarını kullanılabilir hale getirmelidir."

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