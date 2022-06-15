  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kritik hamle! Türkiye 10 ülkeden tarım arazisi kiralayacak
Ekonomi

Kritik hamle! Türkiye 10 ülkeden tarım arazisi kiralayacak

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle tüm dünyada yaşanan gıda krizinin aşılması için Türkiye; yurt dışında tarım arazisi kiralama formülünü masaya yatırdığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 07:34:00 -
Kritik hamle! Türkiye 10 ülkeden tarım arazisi kiralayacak

Tarım Bakanlığı, Latin Amerika ve Afrika'da 10 ülkede tarım arazisi kiralamak için görüşmelere başladı. Ukrayna ile de bu konuda temasa geçildi. Özellikle Türkiye'de iklimsel olarak üretimi zor olan ürünlerin ekimi yurt dışında kiralanacak arazilerde yapılacak.

Amaç ihraç ürünleri yetiştirmek

Sudan'da geçmiş yıllarda 850 bin hektar civarında bir arazi kiralanmış ama daha sonra bu proje sekteye uğramıştı. Öncelikle bu proje yeniden hayata geçirilecek. Ardından kiralanan diğer arazilerde başta yem bitkisi olmak üzere, Türkiye'de işlendikten sonra ihraç edilecek nitelikteki hububat ürünlerinin üretimi yapılacak. Geçtiğimiz günlerde de Venezuela heyetinin Türkiye'yi ziyareti sırasında 400 bin hektarlık tarım alanının Türkiye'ye kiralanması gündeme gelmişti.

Bakan Kirişçi: Bakir alanlarda tarım yapmak istiyoruz

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, yurt dışında arazi kiralama projesi hakkında milletvekillerine bilgi verirken, "Türkiye'nin üretimi kendi ölçeğinde Türk halkına yeter ama ihracatı seçiyorsan, yurt dışında da kiralama yapmak gerekiyor. Oralara modern tarımı götürmek istiyoruz. Bakir tarım alanlarında üretim yapmak istiyoruz. Afrika'nın özellikle güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alanlarda üretim yapabilecek durumdayız" dedi.

Kiralanacak tarım arazileri için özel sektörün de devrede olacağı belirtildi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İtalat merakı

Bu kadar ithalat meraklısı bir yönetim olamaz. Sonra dolar neden yükseliyor. Bu yapılan yatırımlar kadar türkiyede cifciye yatırım yapılsa yurd dışından almamıza gerek kalmayacak. Zaten ülke mülteci dolu. Hic cözüm bulamıyorsan sal hepsini tarım arazilerine. Yurt dışına para gitmesin. Elin köylüsü kalkınmasına Ülkemin köylüsü kalkınsın.

Yom

Bizim topraklarımıza ne oldu? Ay doğru ya, bizimki İsrail’e, Katar’a mı satıldı? İmara mı açıldı?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23