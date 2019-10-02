Kritik görüşme sonrası Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan'dan ilk açıklama!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Ali Babacan'la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamada bulunuldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ‘Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ kapsamında, Ali Babacan ile görüştü.

Söz konusu görüşmenin ardından Karamollaoğlu ve Babacan basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Karamollaoğlu'ndan açıklama

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığı yapan Babacan ile bir araya gelen Karamollaoğlu görüşme sonrasında açıklamada bulundu. Babacan ile ülke ve bölgeye ilişkin konuları görüştüklerini ifade eden Karamollaoğlu, “Ülke ve bölgemizin içinde bulunduğu şartları ele aldık. Derdimiz ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kurtulması. Bunun için hepimizin diyaloğa ihtiyacımız var. Sayın Babacan’a çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ali Babacan: Ülke sorunlarını ele aldık

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun ziyaretinden memnun olduklarını belirten Ali Babacan, bir saat 45 dakika süren görüşmede, “Ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu durumu durumu ele aldık. Bizim parti çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Başlattığımız çalışmalar ile ilgili ilk elden kendilerine bilgi verdik, görüşlerini aldık” ifadelerine yer verdi.