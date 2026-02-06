  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinden önemli açıklamalar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan deprem bölgesinden önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sevgili Osmaniyeliler, Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerin değerli genel başkanları, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Osmaniye'mizin dört bir yanındaki kardeşime selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. 81 ilin tamamına gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza en içten muhabbetlerimizi iletiyorum. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

6 Şubat depremlerinin 3. seneyi devriyesinde sizlerle bir aradayız. Asrın felaketinde ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyorum. Sizleri şehitlerimiz için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Rabbim deprem şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de tüm şehitlerimizle haşru cem eylesin.  Tüm depremzedemize bugün bir kez daha sabrı cemil diliyorum.

Bizler beşer olarak elbette geçmişe dönemez, kaybettiğimiz canları ne yazık ki geri getiremeyiz. Zaman yaralarımızın merhemidir. Ama bazı acıları dindirmeye zaman dahi yetmez. Nice hayatlar yarım kaldı.  Tüm bunlar bir milletin yaşayacağı en zorlu sınavlardan biridir. Fakat biz metanet, sabır ve dirayet sahibi bir milletiz. Şu anda karşımda dirayet sahibi bir milleti görüyorum. Ümitsiz olmayı yasaklayan bir inancın mensuplarıyız, biz Müslümanız. Yasımızı tabii ki tutacağız, yola devam etmeyi de asla bırakmayacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız.

Ayrıntılar gelecek…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

M B

Cumhurbaşkanımızın azim ve Allah’tan aldığı irade gücüyle, ekibinin desteğiyle bugünlere gelindi. Sıhhat afiyetle beraber Başarılarının ve hükümlerinin uzun yıllar devamına duacıyız.
