Türkiye aynı anda 38 savaş gemisi inşa ediyor: İhraç edilecek 2 fırkateyn, yeni projelere kaynak olacak

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, ihraç edilecek fırkateynlerin satışının stratejik planlama doğrultusunda yapıldığını, satıştan elde edilecek gelirin de yeni gemilerin inşasına finansman sağlayacağını açıkladı.

HER MUHARİP PLATFORMDA GEMİ İNŞA PROJESİ BAŞLATILDI

MSB kaynakları, Türkiye’de inşası devam eden gemi projeleri ve bu gemilerin yurt dışına satış süreçleri hakkında yaptığı açıklamada, 2000’li yılların başından 2020’li yıllara kadar deniz platformlarının tedarikinde yavaşlama meydana geldiği, bu gecikme ve yavaşlamaları telafi etmek üzere ise son yıllarda hemen hemen her muharip platformda gemi inşa projelerinin başlatıldığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA PROJE SÜRÜYOR

MSI Turkish Defence Review’de yayımlanan habere göre, Türkiye’nin gemi inşasında son yıllarda kat ettiği mesafe, hem Türk Deniz Kuvvetlerinin hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayarak savunma gücünü arttırmada kritik bir rol oynuyor. Milli Uçak Gemisi (MUGEM), kamuoyunda TF-2000 olarak bilinen Tepe Sınıfı Muhrip, İstif Sınıfı Milli Fırkateyn, Açık Deniz Karakol Gemisi, Milli Denizaltı (MİLDEN), Milli Hücumbot, Milli Mayın Avlama Gemisi, LST ve LCT Sınıfı Amfibi Gemiler, Milli Muharebe Destek Gemisi, Okul Gemisi, Lojistik Destek Gemisi ve Kıyı Römorkörü ile insansız deniz araçlarını içeren pek çok geminin proje ve inşa faaliyeti başlatıldı. Bunlardan bir kısmı da envantere alındı. Hâlihazırda, 38 geminin inşası devam ediyor.

AYRILAN KAYNAK MODERNİZASYON BÜTÇESİNİN YÜZDE 52’SİNE ÇIKTI

MSB kaynakları, gemi inşa projeleri kapsamında Deniz Kuvvetlerinin modernizasyon bütçesi hakkında da bilgi verdi. Deniz Kuvvetlerinin modernizasyon bütçesinden gemi inşa projeleri için harcanan oranın 2014-2020 arası dönemde yüzde 0,15 ile yüzde 4,93 arasında değiştiği, 2021 yılından itibaren ise bu oranın kademeli olarak yüzde 26’dan yüzde 52’ye çıkarıldığı belirtildi. Bütçenin 2020 yılına kadar en fazla 20’de birinin gemi inşa projelerine harcanırken günümüzde bütçenin yarısından fazlasının gemi inşa projelerine ayrıldığı kaydedildi.