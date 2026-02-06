  • İSTANBUL
Almanya'dan flaş karar! 100 gün için bütün sığınmacılar sınır dışı edilecek Ahlaksızlar utanmaz reziller! Asrın felaketinin yıl dönümünde ortaya atılan deprem yalanları Pakistan'da camide büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Casusluk soruşturmasında şok bilgiler: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Gizemli 15 Temmuz trafiği... Bakan kurum, Özel'i canlı yayında bombaladı! "Günaydın Özgür Bey, 3 yıldır neredeydiniz?" PKK'dan CHP'li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı? Ali Rıza Demircan'ın 6 Şubat depremi yazısı dikkat çekti: "Depremlerdeki can ve mal kaybı rastlantısal değil, programlıdır" Rusya'yı sarsan suikast! Moskova'nın göbeğinde sır gibi olay CHP'li Belediyenin "yol verdiği" işletmeleri Bakanlık yıktı Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları
Avrupa Fransa “Baltık Denizi trafiği istendiği anda herkese kapanabiliyor” NATO sopasıyla Rusya’ya tehdit
Avrupa

Fransa "Baltık Denizi trafiği istendiği anda herkese kapanabiliyor" NATO sopasıyla Rusya'ya tehdit

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Fransa "Baltık Denizi trafiği istendiği anda herkese kapanabiliyor" NATO sopasıyla Rusya’ya tehdit

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon "Ukrayna'da bugün askeri olarak ilerleme kaydeden Rusya'nın, buna rağmen stratejik planda kaybettiğini görüyoruz. Çünkü İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması, Baltık Denizi açısından net bir değişime işaret ediyor; istediğimiz herhangi bir anda Baltık kapanabiliyor."

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, NATO’nun Baltık Denizi’ni kontrol ettiğini ve İttifak'ın istediği anda deniz trafiğini Rusya dahil herkese kapatabileceği iddiasında bulundu.

Paris merkezli düşünce kuruluşu Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün (IFRI), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Mandon, IFRI ve Fransa Deniz Kuvvetleri tarafından bu hafta düzenlenen 2026 Paris Denizcilik Konferansı'na katıldı. 

Mandon, konferansta yaptığı konuşmada, "Bugün savaşa hazırlanıyoruz." diyerek savaşın geri dönüşünün çatışma perspektifini ve bazı gerçekleri yeniden geçerli kıldığını belirtti. 

Bunun ayrıca toplu alanların kontrol edilmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu savunan Mandon, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'da bugün askeri olarak ilerleme kaydeden Rusya'nın, buna rağmen stratejik planda kaybettiğini görüyoruz. Çünkü İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması, Baltık Denizi açısından net bir değişime işaret ediyor; istediğimiz herhangi bir anda Baltık kapanabiliyor." 

Baltık Denizi'nin artık NATO tarafından tamamen kontrol edildiğini savunan Mandon, "Bu, Rusya için kötü bir haber." dedi.

Mandon, farklı alanların kontrolü için gelecekte de rekabet yaşanacağına işaret ederek, "Deniz Kuvvetlerimizin belirli boğazları kontrol edebilecek, yolları ve giriş noktalarını kapatabilecek durumda olması gerekiyor. Bu, özellikle Akdeniz için ve kıyılarımıza gelebilecek nükleer denizaltıların girişi açısından geçerli." şeklinde konuştu. 

IFRI sitesinden Mandon'un konuşmasıyla ilgili öne çıkanların özetlendiği bir yazıda, Genelkurmay Başkanı'nın Baltık Denizi'yle ilgili değerlendirmesi de yer aldı.

Yazıda, Mandon'un konuşmasında barışın bittiğini gözlemlediği kaydedilirken, Genelkurmay Başkanı'nın alanların kontrol edilmesi gerektiği konusundaki teziyle ilgili "Boğazlara ve denize girişleri kontrol etmek bir gereklilik haline geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı, Baltık'ı Rusya için kapalı bir denize dönüştürdü mesela." ifadelerine yer verildi.

MEHMETCIGI ILGILENDIREN KONULARDA HICBIR DEVLET KENDI AMACI ICIN BIZE SORMADAN KULLANAMAZ

.........
