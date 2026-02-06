Aynı tiyatro aynı palavra! Özgür’den deprem bölgesinde Ekrem taktiği

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman’a hareket eden CHP Genel Başkanı Özel, Şambayat Beldesi'nde Belediye Başkanı Necdet Arıcı ile bir araya geldi.

Depremden sonra Gölbaşı'na yedinci kez geldiğini ifade eden Özel, afetle yıkılan bölgede CHP’li belediyelerin yardım çalışmaları yaptığını iddia etti.

Partisine mensup belediyelerin sürekli deprem bölgesi illeriyle koordineli hareket ettiğini anlatan Özel, devlete iftira atarak insanların acısı üzerinden siyaset yapmaya kalktı.

"Devlet para vermiyor" yalanı

“Yine CHP'li belediyeler malum diğer belediyelerden farklı olarak hükümetten bir destek noktasında ya da Ankara'dan bir katkı noktasında hep mahrum oldukları için, hep kendi başlarını bağlamayı bildikleri için kriz dönemlerinde hızla harekete geçen ve birbirleriyle dayanışmayla hareket eden belediyelerdir” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının devamında İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin de katkıları olduğunu ileri sürdü.

Dün depremzedelerin kendisine gösterdiği tepkileri, konvoyunu durdurmaya çalışacak kadar öfkeli insanları, kırdığı kalpleri bir kenara atan Özgür Özel’in, 3 yılda 500 bin konut inşa eden devletin insanları mağdur ettiği algısı üretmeye çalışması, “Bu kadarına da pes” dedirtti!.. Vatandaşlar, “Yalan siyaseti yaptığını biliyorduk, ama bu kadarı CHP’ye bile fazla” yorumları yaptılar.

Ekrem taktiği

Özgür Özel’in deprem bölgesinde “Ankara’dan destek yok” söylemiyle yürüttüğü dilin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde uzun süredir uygulanan ve kamuoyunda Ekrem İmamoğlu modeli olarak bilinen algı stratejisinin bir devamı olduğu değerlendirildi. Daha önce de “merkezi yönetim para vermiyor” iddiasıyla sorumluluğu hükümete yıkmaya çalışan İmamoğlu’nun, mevcut kaynakları verimsiz kullanmak ve kamu zararına yol açmak suçlamalarıyla yargı sürecine konu olduğu hatırlatılırken, CHP yönetiminin aynı taktiği bu kez depremzedelerin acısı üzerinden sahaya sürmesi tepki çekti. Kamuoyunda bu yaklaşım, “hizmet üretemeyince mağduriyet siyasetine sarılmak” şeklinde yorumlandı.