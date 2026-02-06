  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları Yunan basını Miçotakis'in Ankara sınavının zorlu geçeceğini yazdı Miçotakis’e sıkıntı bastı Amedsporlu terör sevicisine ağır ceza İran ile ABD arasında kritik zirve! Umman’da nükleer müzakereler başladı Emperyalistlerin hesaplarını bozuyoruz Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi hakkında sıcak gelişme CHP’nin 2019 seçimleri kampanyasını CIA ve MI6 yönetmiş! Ekrem’in arkasından İngiliz İstihbaratı çıktı 9 tahliye.. Tahliyeler, beraat değildir.. İstifa eden edene: İngiltere siyasetinde Epstein krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Kardeşlerimizi unutmayacağız, hatıralarını daima yaşatacağız
Siyaset Aynı tiyatro aynı palavra! Özgür’den deprem bölgesinde Ekrem taktiği
Siyaset

Aynı tiyatro aynı palavra! Özgür’den deprem bölgesinde Ekrem taktiği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aynı tiyatro aynı palavra! Özgür’den deprem bölgesinde Ekrem taktiği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “CHP'li belediyelere Ankara’dan yeterli destek verilmiyor” iddiası tepki çekerken, benzer söylemleri dillendiren Ekrem İmamoğlu’nun mevcut paraları buharlaştırmakla yargılanması CHP’li belediyelerin mağduriyet söylemini tartışmalı hale getirdi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman’a hareket eden CHP Genel Başkanı Özel, Şambayat Beldesi'nde Belediye Başkanı Necdet Arıcı ile bir araya geldi.

Depremden sonra Gölbaşı'na yedinci kez geldiğini ifade eden Özel, afetle yıkılan bölgede CHP’li belediyelerin yardım çalışmaları yaptığını iddia etti.

Partisine mensup belediyelerin sürekli deprem bölgesi illeriyle koordineli hareket ettiğini anlatan Özel, devlete iftira atarak insanların acısı üzerinden siyaset yapmaya kalktı.

"Devlet para vermiyor" yalanı

 

Yine CHP'li belediyeler malum diğer belediyelerden farklı olarak hükümetten bir destek noktasında ya da Ankara'dan bir katkı noktasında hep mahrum oldukları için, hep kendi başlarını bağlamayı bildikleri için kriz dönemlerinde hızla harekete geçen ve birbirleriyle dayanışmayla hareket eden belediyelerdir” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının devamında İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin de katkıları olduğunu ileri sürdü.

Dün depremzedelerin kendisine gösterdiği tepkileri, konvoyunu durdurmaya çalışacak kadar öfkeli insanları, kırdığı kalpleri bir kenara atan Özgür Özel’in, 3 yılda 500 bin konut inşa eden devletin insanları mağdur ettiği algısı üretmeye çalışması, “Bu kadarına da pes” dedirtti!.. Vatandaşlar, “Yalan siyaseti yaptığını biliyorduk, ama bu kadarı CHP’ye bile fazla” yorumları yaptılar.

 

Ekrem taktiği

Özgür Özel’in deprem bölgesinde “Ankara’dan destek yok” söylemiyle yürüttüğü dilin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde uzun süredir uygulanan ve kamuoyunda Ekrem İmamoğlu modeli olarak bilinen algı stratejisinin bir devamı olduğu değerlendirildi. Daha önce de “merkezi yönetim para vermiyor” iddiasıyla sorumluluğu hükümete yıkmaya çalışan İmamoğlu’nun, mevcut kaynakları verimsiz kullanmak ve kamu zararına yol açmak suçlamalarıyla yargı sürecine konu olduğu hatırlatılırken, CHP yönetiminin aynı taktiği bu kez depremzedelerin acısı üzerinden sahaya sürmesi tepki çekti. Kamuoyunda bu yaklaşım, “hizmet üretemeyince mağduriyet siyasetine sarılmak” şeklinde yorumlandı.

CHP’li Belediyenin "yol verdiği" işletmeleri Bakanlık yıktı
CHP’li Belediyenin “yol verdiği” işletmeleri Bakanlık yıktı

Siyaset

CHP’li Belediyenin “yol verdiği” işletmeleri Bakanlık yıktı

PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?
PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?

Gündem

PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?

Paralar toplandı ama yıllardır ortada ev yok! Bu da beceriksiz CHP’nin konut projesi
Paralar toplandı ama yıllardır ortada ev yok! Bu da beceriksiz CHP’nin konut projesi

Gündem

Paralar toplandı ama yıllardır ortada ev yok! Bu da beceriksiz CHP’nin konut projesi

Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti
Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti

Gündem

Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23