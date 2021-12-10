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Aktüel Kritik görüntü! İnceleme başlatıldı
Aktüel

Kritik görüntü! İnceleme başlatıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölü'nde görülen balık ölümleri araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 18:20:00 -
Kritik görüntü! İnceleme başlatıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölü'nde görülen balık ölümleri araştırılıyor.

Bulduk Baraj Gölü'nde zaman zaman balık ölümleri görülmesi üzerine harekete geçildi.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatılarak, gölün beslendiği Gerede Çayı'nın Bolu sınırlarındaki sudan numune alındı.

Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.

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