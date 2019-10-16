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Kritik gelişmeyi duyurdu: Suriye yönetimi ile diyalog kuruldu ama muhalefet...

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Suriye yönetimi ile bir diyaloğun kurulduğu anlaşılıyor. Belli ki bir kapı açıldı ama bu muhalefetin istediği gibi Esed’le bir görüşme şeklinde değil" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:15
Kritik gelişmeyi duyurdu: Suriye yönetimi ile diyalog kuruldu ama muhalefet...

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında "Suriye yönetimi ile bir diyaloğun kurulduğu anlaşılıyor. Belli ki bir kapı açıldı ama bu muhalefetin istediği gibi Esed’le bir görüşme şeklinde değil. Muhalefet liderleri boşuna heyecanlanmasın diye paylaşmak istedim" ifadelerine yer verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Suriye'de yaşanan son gelişmeler ışığında Türkiye ile Suriye yönetimi arasındaki görüşmeye değindi.
İki ülke arasındaki ilişkinin Barış Pınarı Harekatı öncesine göre arttığını söyleyen Selvi, söz konusu görüşmeler konusunda 'bir kapının açıldığını' belirtti ancak bunun 'Esad'la görüşme' anlamına gelmeyeceğini iddia etti.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"ABD desteğini kaybeden PKK/YPG ne yapıyor? Yeni bir hami bulma peşindeler. Rusya'ya yanaşmaya çalışıyorlar. Bu arada Türkiye ile Suriye rejimi arasındaki ilişki, Barış Pınarı harekâtı öncesine göre daha da artmış gözüküyor. Putin’in Suriye özel temsilcisi Lavrentyev, Türkiye ile Suriye’nin görüşmeler yaptığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimle ilişki Rusya üzerinden" demişti. Rusya üzerinden istihbarat servislerinin görüştüğünü söylemişti. Ancak operasyonun selameti açısından Suriye yönetimi ile bir diyaloğun kurulduğu anlaşılıyor. Belli ki bir kapı açıldı ama bu muhalefetin istediği gibi Esed ile bir görüşme şeklinde değil. Muhalefet liderleri boşuna heyecanlanmasın diye paylaşmak istedim."

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:15
  1. Esed
  2. Suriye
  3. Barış Pınarı Harekatı

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