Kritik gelişme! MHK Başkanı istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, diğer MHK üyeleriyle birlikte istifa etti.

Alp’in istifa nedeni henüz bilinmezken bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Riva’da bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyordu.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şöyle denildi;

“Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.”