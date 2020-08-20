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Spor Kritik gelişme! MHK Başkanı istifa etti
Spor

Kritik gelişme! MHK Başkanı istifa etti

TFF tarafından yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in diğer üyelerle birlikte istifa ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:48:00 - 2020-08-20 14:54:24
Kritik gelişme! MHK Başkanı istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, diğer MHK üyeleriyle birlikte istifa etti.

Alp’in istifa nedeni henüz bilinmezken bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Riva’da bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyordu.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şöyle denildi;

“Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

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