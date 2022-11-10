  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kadarını ancak Yunan yapar! Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul'u sildi

Birçok soruna iyi geliyor! Kilosu sıfır araba fiyatına zehir

'Memurdan daha fazla maaş veriyoruz' diyerek isyan etti: Eleman bulamıyoruz

Bırakın yenisini eskiler bile duruyor! Ankara'da Mansur Yavaş destanı (!)

İşte dünyada en kirli havaya sahip 10 şehir! Türkiye detayı dikkat çekti

Sadece bazı EYT’liler yararlanacak! Emekliliği daha erkene çekme fırsatı

Coşkun Sabah'tan yumurta fiyatlarıyla ilgili akılalmaz açıklama! Sosyal medya ayağa kalktı

Kredi kartı kullananlar dikkat! 24 saat içinde geri alabilirsiniz

EYT'lilere heyecanlandıran iddiaya Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama! EYT ile ilgili son dakika gelişmesi

9'u 5 geçe Mustafa Kemal'i anmak için frene bastı, olan oldu
Teknoloji Kritik buzul açıklaması: 2100 yılına kadar...
Teknoloji

Kritik buzul açıklaması: 2100 yılına kadar...

Kuzeydoğu Grönland Buz Levhası'nda yaşanan hızlı erimenin, yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesini 0,5 inç yükseltebileceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 18:24:00 -
Kritik buzul açıklaması: 2100 yılına kadar...

Kuzeydoğu Grönland Buz Levhası'nda yaşanan hızlı erimenin, yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesini 0,5 inç yükseltebileceği belirtildi.

Mail Online'daki habere göre, Danimarka ve ABD'den araştırmacıların yaptığı çalışmada, Kuzeydoğu Grönland Buz Levhası'ndaki hızlı erimenin, endişe verici seviyeye ulaştığı belirlendi.

Araştırmada, 2012'den bu yana levhadaki buz kaybı, uydu verileri ve sayısal modeller aracılığıyla incelendi.

Mevcut erime trendinin devam etmesi halinde 2100 yılına kadar küresel deniz seviyesinin 0,5 inç yükselebileceği tahmin edildi.

Buzulun, 2011'den bu yana yaklaşık 3 metre inceldiği ve Grönland kıyılarından iç kısımda en az 200 kilometre mesafeye yayıldığı belirtildi.

Danimarka Teknik Üniversitesinden araştırmanın baş yazarı Shfaqat Abbas Khan, verilerin, buz tabakasının çok gerilediğini gösterdiğini vurgulayarak, bütün havzanın inceldiğini ve buzulun geriye çekildiğini söyledi.

Khan, erimenin gelecek on yıllarda da devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

"Arktik Çölü" olarak tanımlanan Kuzeydoğu Grönland'da düşük yağışlar nedeniyle buz tabakası erime hızını telafi edemiyor.

Araştırma, "Nature Dergisi"nde yayımlandı.

Yeni hastalıklara kapı aralayabilir: Buzulların altında bin yeni antik mikrop türü bulundu!
Yeni hastalıklara kapı aralayabilir: Buzulların altında bin yeni antik mikrop türü bulundu!

Dünya

Yeni hastalıklara kapı aralayabilir: Buzulların altında bin yeni antik mikrop türü bulundu!

Buzullar eridi! İki ülkenin sınırı değişti
Buzullar eridi! İki ülkenin sınırı değişti

Gündem

Buzullar eridi! İki ülkenin sınırı değişti

Bilim insanlarından buzullara ilişkin korkutan uyarı: Artık çok geç! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike
Bilim insanlarından buzullara ilişkin korkutan uyarı: Artık çok geç! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

Aktüel

Bilim insanlarından buzullara ilişkin korkutan uyarı: Artık çok geç! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike

Buzullar için korkutan rapor yayımlandı! Artık çok geç
Buzullar için korkutan rapor yayımlandı! Artık çok geç

Aktüel

Buzullar için korkutan rapor yayımlandı! Artık çok geç

'Bir sonraki pandemiye sebep olacak virüs buzullardan gelebilir'
'Bir sonraki pandemiye sebep olacak virüs buzullardan gelebilir'

Dünya

'Bir sonraki pandemiye sebep olacak virüs buzullardan gelebilir'

Buzulların erimesi yeni pandemilere neden olabilir mi?
Buzulların erimesi yeni pandemilere neden olabilir mi?

Gündem

Buzulların erimesi yeni pandemilere neden olabilir mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23