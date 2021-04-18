Kripto varlıklar ödemelerde kullanılamayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doğrudan veya dolaylı ödemelerde kripto varlıkların kullanılmasını önleyen bir yönetmelik yayımladı.
30 Nisan’da yürürlüğe girecek yönetmelik olumlu karşılık buldu. Düzenlemeye göre kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet verilemeyecek. Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirilemeyecek.