  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kripto varlıklar ödemelerde kullanılamayacak
Ekonomi

Kripto varlıklar ödemelerde kullanılamayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doğrudan veya dolaylı ödemelerde kripto varlıkların kullanılmasını önleyen bir yönetmelik yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 12:28:00 -
Kripto varlıklar ödemelerde kullanılamayacak

30 Nisan’da yürürlüğe girecek yönetmelik olumlu karşılık buldu. Düzenlemeye göre kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet verilemeyecek. Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirilemeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEAŞ komşuyu vurdu! Ölü ve yaralılar var
Dünya

DEAŞ komşuyu vurdu! Ölü ve yaralılar var

Kerkük'te Irak askerlerini hedef alan terör örgütü DEAŞ 1 kişiyi öldürdü 5 kişiyi yaraladı.
FETÖ'de terör elebaşı kim olacak? Kavgası
Gündem

FETÖ'de terör elebaşı kim olacak? Kavgası

Terör örgütü FETÖ hakkında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, canlı yayında FETÖ'nün içinde terör elebaşı olmak için b..
İmamoğlu'nun yönettiği İBB'den bir kötü haber daha! Belediye borç dahi alamayacak duruma geldi
Gündem

İmamoğlu'nun yönettiği İBB'den bir kötü haber daha! Belediye borç dahi alamayacak duruma geldi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay