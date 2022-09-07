Kripto pazarı 1 trilyon doların altına indi

Bitcoin fiyatının yılın en düşük seviyelerini test etmesinin de etkisiyle kripto para pazarının toplam büyüklüğü 1 trilyon dolar seviyesinin altına indi.

Coinmarketcap tarafından derlenen verilere göre global kripto pazarı yüzde 5,84 düşüşle 934,95 milyar dolar seviyesine indi.

Bitcoin fiyatı bu sabah 18 bin 559 dolar seviyesine kadar geriledi ve şu sıralarda 18.734,60 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin'in piyasa değeri 358,5 milyar dolar, Ethereum'un piyasa değeri ise 184,47 milyar dolar seviyesinde.