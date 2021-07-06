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Ekonomi Kripto parası olanlar dikkat! Elon Musk paylaştı
Ekonomi

Kripto parası olanlar dikkat! Elon Musk paylaştı

Milyarder iş adamı Elon Musk, yatırımcı Warren Buffet'in "Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın" tweetini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 10:16:00 -
Kripto parası olanlar dikkat! Elon Musk paylaştı

Milyarder iş adamı Elon Musk, milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın coin önerisini sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştı. Buffett "Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın" paylaşımını yaptı. Musk ise tweeti "İnternette buldum" notuyla paylaştı.

Piyasayı speküle ediyor

Elon Musk, kripto para piyasasına ilişkin öngörülerde bulunuyor. Dogecoin'i sıfırdan parlatan, Bitcoin'i ise yarattığı spekülasyonlarla düşüren Musk'ı milyonlarca kişi takip ediyor. Yaptığı yorumlarla milyarlarca dolarlık hareketlere neden olan Musk, en son Bitcoin ile Tesla otomobil satmayı durdurmuştu.

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