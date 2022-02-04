Kripto paralar yönünü yukarı çevirdi ama...
Çarşamba günü 36 bin dolar seviyesine kadar geri çekilerek yüzde 4’ten fazla değer kaybeden Bitcoin son iki işlem gününde toparlanma kaydediyor. Fakat bu tip sıçrayışların boğa tuzağı olabileceğini de unutmamak gerekiyor.
Bitcoin, 37 bin dolar seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketlere sahne olurken, piyasanın genelinde pozitif seyir hakimiyetini sürdürüyor.
Kripto para birimlerinde bugün pozitif bir seyir izleniyor. Sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli dijital varlık Bitcoin yüzde 1.56 oranında primle 37 bin 892 dolar seviyesinde hareket ediyor.
Bitcoin çarşamba günü büyük bir kayıp yaşayarak yüzde 4’ten fazla düşmüştü. 36 bin dolar seviyesine geriledikten sonra yönünü yukarı çeviren Bitcoin gözünü 40 bin dolar seviyesine dikti.