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Ekonomi Kripto paralar yasaklanacak mı? Fed'den açıklama
Ekonomi

Kripto paralar yasaklanacak mı? Fed'den açıklama

"Fed kripto paraları yasaklayacak mı?" sorusunun cevabı belli oldu. Konuya ilişkin konuşan Fed Başkanı Jerome Powell kripto paraları yasaklamak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Powel stabil coinlerin ise daha fazla denetime ve gözleme ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 09:11:00 - 2021-10-01 09:18:16
Kripto paralar yasaklanacak mı? Fed'den açıklama

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde açıklamalarda bulundu. Burada yaptıı konuşmada Fed'in kripto paraları yasaklama niyetinin olmadığını belirten Powell, stabil coinlerin daha fazla gözetim ve denetime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Powell kripto paraların kullanımını yasaklama veya sınırlama niyetleri olup olmadığı yönündeki soruya ise, "Hayır, onları yasaklama niyetim yok" yanıtını verdi.

Powell, stabilkoinleri ise para piyasası ve banka mevduatları ile karşılaştırdı ve "Stabil coninler düzenleyici çerçevenin dışında kalmış durumdalar ve bunların denetlenmeleri, düzenlenmeleri uygun olur" ifadelerin kullandı.

Çin, kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti

Çin Merkez Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu 10 kamu kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, kripto paralar konusunda vatandaşları risklerden korumak için “sert” olunacağı vurgulanmıştı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili “spekülasyonların” ortadan kaldırılması için kamu kurumlarının yakın çalışacağına yer verilerek, ülkede kripto parayla yasadışı fonlama ve kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulanmıştı.

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