  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
10 Temmuz'da başlıyor! Ankara-İstanbul arası kısılıyor
Bahçeli'den önemli açıklamalar
PKK nefes alamıyor! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Enflasyon neden yükseldi? Merkez Bankası açıkladı!
Ekonomi Kripto para yatırımcılarına büyük şok! Ödemeler durduruldu
Ekonomi

Kripto para yatırımcılarına büyük şok! Ödemeler durduruldu

Kripto para piyasalarında yatırımcıyı tehdit eden yüksek risk ortamı sürüyor. Malta merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'a karşı olarak İngiliz banka Barclays, kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 09:40:00 -
Kripto para yatırımcılarına büyük şok! Ödemeler durduruldu

Binance'a karşı ülkeler ve şirketler tavır almayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İngiltere ve Kanada'da yasaklanmasının ardından şimdi de İngiliz banka Barclays tarafından veto yedi.

Hürriyet'in haberine göre Barclays, Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek açıkladı. Açıklamada ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi.

Para çekimi devam ediyor

Barclays müşterileri, Binance'dan paralarını çekme işlemini gerçekleştirebiliyor.

Bınance'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık

Binance'dan konuya ilişkin olarak Twitter üzerinden açıklama yapıldı. Binance "Bazı iş ortaklarımızın Binance kullanıcılarına hizmet vermeyi tek taraflı olarak durdurma kararı aldıklarını öğrenmekten hayal kırıklığına uğradık. İş ortaklarımızı herhangi bir endişesi varsa konuya görüşmek için bir araya gelmeyi memnuniyetle karşılarız" tweetini paylaştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay