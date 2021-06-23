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Ekonomi Kripto para yatırımcıları dikkat... Başa çıkamadılar, kapatıyorlar!
Ekonomi

Kripto para yatırımcıları dikkat... Başa çıkamadılar, kapatıyorlar!

Çin hükümetinin kripto paralara karşı olan tutumu nedeniyle Çin'in ilk kripto para borsası olan BTCChina'nın kapısına kilit vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 08:25:00 -
Kripto para yatırımcıları dikkat... Başa çıkamadılar, kapatıyorlar!

Çin hükümetinin kripto para piyasalarına yönelik baskısı nedeniyle Çin'in ilk kripto para borsası BTCChina kapısına kilit vurma kararı aldı. Çin'in ilk ve en uzun geçmişse sahip kripto para borsası Çin hükümetinin baskılarına dayanamadı.

10 yıllık mazisi var

2011 yılında Şangay'da kurulan BTCChina, dünyanın sayılı kripto para borsalarından biri konumundaydı. BTCChina'nın Singapur birimi olan zg.com'u Dubaili bir kripto fonu tarafından alınacağı öne sürüldü.

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