Kripto para yasaklanacak mı? Kripto para yasal düzenleme yapıldı mı? Kripto para nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konuk olduğu AA Editör Masası'nda Ekonomi Reform Paketi'nin detayları hakkında açıklamalarda bulundu Bakan Evlan, kripto para ve dijital paranın birbirinden farklı şeyler olduğunu söyleyerek, “Kripto para ve dijital para çok farklı şeyler Merkez Bankası bunun üzerinde çalışıyor. İkdisadi ve mali alt yapı, hukuki alt yapı, teknololik alt yapı olarak çalışma yapılacak. kdisadi ve mali alt yapımızı dijital paraya uygun hale getireceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital para için altyapı çalışması yapılacağını söylemişti. Ekonomiye ilişkin reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dijital paranın ekonomik teknolojik ve hukuki alt yapısı oluşturulacak.” demişti.

Kripto para nedir?

Kripto para, takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş, sanal para birimi. Kimilerine göreyse geleceğin para birimi.

Kripto para yasal mıdır?

Kripto paraların yasallığı ülkeden ülkeye değişmektedir. Bazılarında yasallık durumu hala belirsiz ya da değişkenken, bazı ülkeler kullanımına ve ticaretine açık açık izin vermektedir. Bazı ülkeler ise kripto para kullanımını yasakladı veya kullanıma sınır getirdi.

Türkiye’de Bitcoin yasal mı?

"Bitcoin yasal mı?" gibi sorular pek çok kişi tarafından soruluyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından Bitcoin kullanımına ilişkin yasa ya da kısıtlama getirilmemiştir, bu yüzden Bitcoin ya da diğer kripto paraları cüzdanınızda bulundurmaktan, almaktan ya da satmaktan dolayı ceza almanız olası değildir.

Kripto paradan kazancınız vergilendirilebilir mi?

Hesabınıza düzenli para girişi tespit edilirse, kazancınız üzerinden vergi talep edilebilir. Eğer ki Maliye tarafından bu kazancınız sorgulanırsa bu geliri kripto para takas işleminden veya madencilikten elde ettiğinizi belirtebilir, gerekli durumlarda bu işlemlerinizi hesap dökümlerinizi kullanarak doğrulayabilirsiniz.

Kripto paraların avantajları nelerdir?

Hiçbir merkez bankasına bağlı olmadığı için ülkelerin ekonomik durumundan etkilenmemektedir.

Hesabın dondurulması ya da hesaba el konulması mümkün değildir.

Kripto paranı takibi yapılamadığından devletler bundan dolayı da yasal düzenlemeye gidiyor.