Kripto para uçuşa geçti: Ne altın ne dolar durdurulamıyor! Şok tepki: rakam ilk kez 44 bini aştı! İşte sebebi ortaya çıktı

Bitcoin son 24 saatte %0.93'lük bir düşüşle 41,787 dolar seviyesinde işlem görürken, Ethereum, %0.61'lik bir düşüşle 2,227 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

CoinTR Araştırma Departmanı’nın derlediği kripto ekosisteminde son 24 saatin önemli gelişmeler ise şöyle:

Cardano Kurucusu: SEC, Kripto Para Düzenlemelerinde Bitcoin ve Ethereum'a açık bir kayırma gösteriyor. Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson, bir soru-cevap oturumunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) ciddi suçlamalarda bulundu. Hoskinson, SEC'in kripto para düzenlemelerinde belirsiz kurallara ve tutarsız uygulama standartlarına sahip olduğunu, özellikle Bitcoin ve Ethereum'a karşı bir önyargı gösterdiğini iddia etti.

Hoskinson ayrıca, SEC'in politika oluşturmak için yasal hareketler yerine yaptırımlara dayandığını eleştirerek, yasama organlarının net kurallar ve düzenlemeler belirlemesi gerektiğini vurguladı ve mevcut yasaların onlarca yıl önce oluşturulduğunu ve hızla gelişen kripto para alanının karmaşıklığını tam olarak ele almayabileceğini belirtti.

Güney Kore Mali Düzenleme Kurumu sanal varlıklara ilişkin yönetmelikleri belirliyor. Güney Kore'nin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), "Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası" ve "Sanal Varlık Endüstrisinin Denetlenmesi Yönetmeliği" hakkında bir yasal bildiri yayınladı. Bu yönetmelikler, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) ve NFT gibi "Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası" kapsamına girmeyen öğeleri eklemeyi, kullanıcı mevduatlarının yönetim kurumları ve işletme yöntemlerini açıklamayı, kullanıcıların sanal varlıklarının %80'inin soğuk cüzdanlarda saklanmasını gerektirmeyi, hackleme ve bilgisayar arızaları gibi kazalardan sorumlulukları yerine getirme standartlarını belirlemeyi, sanal varlık piyasasının özelliklerine dayanarak açıklanmayan önemli bilgi sızıntıları ve içeriden öğrenme işlemlerinin olası zamanlamasını tanımlamayı, kullanıcı sanal varlık mevduatlarının ve çekimlerinin keyfi olarak dondurulmasını genel olarak yasaklamayı ve sadece istisnai durumlarda mevduat ve çekimlerin dondurulmasına izin vermeyi, sanal varlık borsalarına anormal işlem izleme yükümlülükleri yüklemeyi ve haksız ticaret davranışları için bir ceza prosedürü kurmayı içeriyor.

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El Salvador'un Bitcoin tahvili düzenleyici onay aldı, 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. El Salvador'un uzun süredir beklenen "Volkan Tahvili" olarak da bilinen Bitcoin tahvili, 11 Aralık'ta ülkenin Dijital Varlıklar Komisyonu tarafından onaylandı ve 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. El Salvador'un Bitcoin yanlısı lideri Nayib Bukele de bu haberi kendi paylaşımında doğruladı ve tahvillerin 2024'ün ilk çeyreğinde çıkarılacağını belirtti.

Elizabeth Warren'ın kripto para karşıtı 330 tasarısından sadece 11'i geçti. Kongrede, Senatör Elizabeth Warren'ın kripto para karşıtı Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası'na destek artıyor, ancak çoğu yasa tasarısı hiçbir zaman yasalaşmıyor. Warren, 11 yıllık senatörlük süresince 330 yasa tasarısı sundu, ancak bunlardan sadece on tanesi diğer yasa tasarılarına dahil edildi ve yalnızca bir tanesi yasalaştı.

Warren'ın Temmuz ayında yeniden sunulan Dijital Varlık Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası, kripto uygulamalarının ve şirketlerinin çeşitliliğini Banka Gizlilik Yasası kapsamında düzenlenen finans kurumları olarak sınıflandırmayı amaçlıyor. Bu yasa tasarısı şimdiye kadar iki partiden de destek gördü ve 11 Aralık'ta Warren'ın Demokrat Parti'den beş senatör daha yasa tasarısını desteklemeyi kabul etti.

Ethereum L2'nin toplam kilitli değeri 15.73 milyar dolara ulaştı. L2BEAT verilerine göre, Jinse Finance tarafından bildirildiği üzere, Ethereum Layer 2'deki toplam kilitli değer (TVL) şu anda 15.73 milyar dolar seviyesinde ve 7 günlük artış %3.59 oldu. En yüksek kilitli değerlere sahip ilk beş platform şunlardır: ArbitrumOne (8.16 milyar dolar, 7 günlük artış %0.06); OPMainnet (4.52 milyar dolar, 7 günlük artış %10.7); Base (615 milyon dolar, 7 günlük azalış %2.61); zkSyncEra (567 milyon dolar, 7 günlük artış %7.31); dYdX (363 milyon dolar, 7 günlük artış %6.09).

Avalanche ekolojik kredi protokolü Benqi'nin toplam kilitli hacmi 520 milyon doları aştı:11 Aralık'ta, DefiLlama verilerine göre Avalanche ekolojik kredi protokolü Benqi'nin toplam kilitli pozisyonu 520 milyon doları aşarak, 7 günde %50'den fazla bir artış gösterdi.

Kripto borsalarındaki BTC rezervleri altı yılın en düşük seviyesine ulaştı. CryptoQuant tarafından yayınlanan bir rapora göre, merkezi kripto borsalarındaki Bitcoin arzı son altı yılın en düşük seviyesinde ve 2017'deki verilerle benzer, bu durum Bitcoin için boğa eğilimi olabileceğine işaret ediyor. Rapor, arzın azalmasının 45. ayına girdiğini ve Metcalfe'nin fiyat değerleme endeksine göre Bitcoin'in 2024 başlarında 50,000 ila 53,000 dolar arasına yükselebileceğini öngörüyor.

335 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. CoinDesk endeks verileri, Bitcoin'in 11 Aralık'ta yaşadığı %5 düşüş hareketiyle, piyasada 12 saat içerisinde oluşan likidasyon tutarının 335 milyon doları aştığını ve bunun 300 milyon dolarlık bölümünün uzun pozisyonların likidasyonu olduğunu gösteriyor. Bu süreçte 89 milyon dolarlık BTC ve 74 milyon dolarlık ETH pozisyonları likide edildi.