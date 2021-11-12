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İSLAM 'Kripto para ticareti haramdır' fetvası veren Ulema Meclisi: Şeriata uyarsa izin verilir
İSLAM

'Kripto para ticareti haramdır' fetvası veren Ulema Meclisi: Şeriata uyarsa izin verilir

En kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülke konumundaki Endonezya'da Ulema Meclisi, kripto para karşıtı fetva yayımladı. Bununla birlikte meclis fetvaya şerh düşrerek, 'net faydalar sağlayabilirlerse kripto paralara izin verilebilir.' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:27:00 -
'Kripto para ticareti haramdır' fetvası veren Ulema Meclisi: Şeriata uyarsa izin verilir

Endonezya'da Kovid aşılarına acil kullanım yetkisi vermek için bile İslam dinine uygun olduğu yönünde fetva vermesi beklenen Ulema Meclisi (MUI), kripto para ticareti işlemlerini haram ilan eden fetva yayımladı. MUI fetvasının, bağlayıcı olmamasına rağmen, geçen yıl kripto para ticaretinin patlama yaşadığı ülkedeki 230 milyondan fazla Müslüman üzerinde etkili olması bekleniyor.

Endonezya hükümeti, kripto paraların para birimi olarak kullanımını zaten yasaklamış olsa da, vadeli işlemler ve emtia piyasalarında dijital tokenlere yatırım ve ticarete izin veriyor. Hatta Endonezya Merkez Bankası, kendi kripto parasını çıkarmayı değerlendirmeye aldı.

Kapıyı tümden kapamadı: Kripto paralara izin verilebilir

Fetva, elektronik varlıklar için emtia ticaretini de yasaklarken, MUI, 'İslam hukuku veya şeriat ile uyumlu olma şartıyla' kripto paralara kapıyı aralık bıraktı. Şoleh, 'bu şartları yerine getirebilmeleri için mal ve finans araçlarının diğer özelliklerin yanısıra fiziksel bir şekle, net bir değere ve bilinen kesin bir miktara sahip olmasını gerektiğini' vurgulayarak ekledi:
“İslami kuralları karşılayabilir, temel bir varlığa sahip olabilir ve net faydalar sağlayabilirlerse kripto paralara izin verilebilir."

Kripto para piyasasına giren Endonezyalıların sayısı 2020-21 arasında 4 milyondan 6.5 milyona fırladı. Ticaret Bakanlığı, mayıs ayı itibarıyla kripto para işlemlerinin değerinin 26 milyar dolara çıktığını duyurdu.

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