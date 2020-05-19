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Dünya

Kripto para madencileri koronavirüs bilgisayarlarına saldırdı

Bilgisayar korsanlarının kripto para madenciliği için Avrupa ülkelerindeki koronavirüs çalışmalarının da yapıldığı bilgisayarlara saldırdığı belirlendi. Geçen hafta gerçekleştiği belirtilen saldırılardan İngiltere, Almanya, İsviçre’de ve son olarak İspanya’da yer alan yüksek performanslı süper bilgisayarlar etkilendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:57:00 -
Kripto para madencileri koronavirüs bilgisayarlarına saldırdı

Avrupa'daki bilgisayar korsanlarının kripto para madenciliği için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışmalarının da yapıldığı yüksek performanslı bilgisayarlara saldırdığı ortaya çıktı.

Avrupa ülkelerinin bilgisayarları etkilendi

Bilgisayar korsanlarının kripto para madenciliği için koronavirüs (Covid-19) çalışmalarının da yapıldığı yüksek performanslı bilgisayarlara saldırdığı ortaya çıktı. Avrupa basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta gerçekleşen saldırılardan İngiltere, Almanya, İsviçre’de ve son olarak İspanya’da yer alan yüksek performanslı süper bilgisayarlar etkilendi.

“Madencilik bir araç olarak kullanıldı

Kanada, Çin ve Polonya’daki üniversitelerin güvenliği ihlal edilmiş SSH girişleri kullanılarak gerçekleştirildiği tespit edilen saldırıların çoğunluğu koronavirüs çalışması gerçekleştirilen bilgisayarlar üzerinde olması nedeniyle uzmanlar, araştırmaların çalınması için kripto para madenciliğinin bir araç olarak kullanılabileceğini de düşünüyor.

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