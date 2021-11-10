Son yıllarda sanal yatırım unsurlarına olan ilgi arttı. Kripto para konusu da pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, kripto para caiz mi?

Kripto para nedir?

Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur.

Kripto para haram mı? Diyanet İşleri kripto para açıklaması

Kripto paranın haram olup olmadığını merak edenler Diyanet’in bu konuda bir açıklaması olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında daha önce Diyanet’ten bir açıklama gelmişti. Diyanet İşlerli Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan kripto para açıklaması şöyle:

"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik içerip içermemesi, bir aldatma) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre, özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'Saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir."