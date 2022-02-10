Kripto para caiz mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sigaranın haram olduğunu dile getiren Erbaş "Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur." ifadelerini kullandı. Dünyanın Medine Sözleşmesi anlayışına ihtiyacı olduğunu söyleyen Erbaş, Mehmetçik'e yaptığı ziyarete ilişkin gelen eleştirilere de yanıt verdi. Erbaş "Askeri şehit olan komutana başsağlığı dilemek görevimiz. Biz de bu ülkenin çocuğuyuz." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar

"Sigara haramdır"

Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur.

Baş örtülülere çok engellemeler oldu

Bu ülkede baş örtülü insanlar büyük engellerle karşılaştı. İlahiyat fakültesinde birinci olan başörtülü bir kızımız ödülünü alamadı babası gidip aldı bunlar yaşandı bu ülkede. Ülkede çok acılar yaşadık ama geride kaldı. Dünyanın neresinde İslam düşmanlığı varsa raporluyoruz. İslam barış ve huzur demektir.

Mehmetçik'e ziyaret tartışması

Şırnak ziyareti neden eleştiriyor anlamıyorum. Askeri şehit olan komutana başsağlığı dilemek görevimiz. Biz de bu ülkenin çocuğuyuz. Biz sadece camide oturamayız. Herkese destek olmamız gerekiyor. Şehitliği milletimize kim anlatacak? Diyanet İşleri toplumu ilgilendiren her konuyla ilgilenir. Vatandaşlarımız her konuyu bize sorabilirler, bilgilendiririz.

"Kripto para caiz değildir"

Kripto para konusunda insanlar arasında tam bir güven olmadığı için ve insanların birbirlerine zarar verme ihtimali olduğu için caiz değildir.

"Bu dinen yapılamaz"

Sanal Hac ve ibadet olmaz. Metaverse gelişiyor ama bu dinen yapılamaz.

"Salgın biterse inşallah hasret bitecek?"

2022'de hac olacak mı açıkcası şu an bilmiyorum. Görüşmelerimiz sürüyor. Şu an belli ülkeden kişileri kabul ediyorlar. Salgın biterse inşallah hasret bitecek.

Mescid-i Aksa ziyaretleri başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Mescid-i Aksa ziyaretlerine başlıyoruz. Miraç Gecesi ben de Mescid-i Aksa olabilirim.