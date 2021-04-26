  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan 'sözde soykırım' açıklaması

Stratejist Abdullah Çiftçi’den bomba öneri! Bill Gates bunu yaparsa… İşte Türklerin planı

Fazıl Say'dan bunak Bıden'a çok sert cevap

Ne şiş yansın ne kebap! Joe Biden'ın mektubunda 'Türkiye-Osmanlı' kurnazlığı!

1915 olaylarının tanığı Rus General her şeyi anlattı! İşte Osmanlı Devleti’nin kayıtları

İran’da Türkiye düşmanlığı! Son yaptıkları 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

İsmail Heniyye'den ümmete mesaj: Kudüs savaşı bütün Müslümanların savaşıdır

ABD'li uzmandan Biden'a Türkiye uyarısı

Yahudi soykırımından Nazileri sorumlu tutanlar sözde Ermeni soykırımı yalanı üzerinden Türkleri hedef gösteriyor!

Yunan profesörden gündemi sarsan sözler: O olay Türkiye'nin yükselişinin sadece başlangıcıydı
Gündem Kripto para borsası Thodex soruşturmasında sıcak gelişme
Gündem

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında sıcak gelişme

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 62 kişi serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 21:18:00 -
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında sıcak gelişme

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 62 kişi serbest bırakıldı, zanlıların 28'i için yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kişilerin, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, 6 şüpheliyi "bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve " suç örgütü kurma" suçlarından tutuklanması talebiyle, 22 şüpheliyi de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

Diğer yandan gözaltında olan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı’nda olay! Sert karar alındı
Medya

Masumlar Apartmanı’nda olay! Sert karar alındı

Milyonları ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı’ndan yeni detaylar ilgi çekti. Yeni bölümde Han’ın sert kararları konuşulacak...
FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!
Gündem

FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!

FETÖ'nün "belediyeler imamı" olarak tanınan Erkan Karaarslan mason çıktı.
Azerbaycan’dan dünyaya çok kritik çağrı: Durdurun
Dünya

Azerbaycan’dan dünyaya çok kritik çağrı: Durdurun

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da bulunan Metsamor Nükleer Santrali'nin büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten bir mesaj yayım..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay