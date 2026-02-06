  • İSTANBUL
Kripto para belasında 1 trilyondan fazla para buhar oldu!

Kripto paradaki kayıp her geçen gün daha da ağırlaşıyor. 14 Ocak'tan bu yana 1 trilyondan fazla paranın silindiği bildirildi.

Kripto paradaki kayıp her geçen gün daha da ağırlaşıyor. 14 Ocak'tan bu yana 1 trilyondan fazla paranın silindiği bildirildi.

Bitcoin, Ethereum gibi yatırım enstrümanlarının bulunduğu kripto para piyasasında deyim yerindeyse tam bir çöküş yaşanıyor. Son veriler ışığında 14 Ocak'tan bu yana 1 trilyondan fazla doların sistemden silindiği bildirildi. Öte yandan piyasada günlük ortalama 45 milyar dolar kayıp yaşandığı da ifade ediliyor.

 

Kripto para yanlısı söylemleriyle bilinen Trump, 5 Kasım 2024'te ABD başkanı seçilirken, seçimin ardından Bitcoin'in fiyatı 68 bin dolardan 17 Aralık 2024'te 100 bin doların üzerine çıkmıştı. Bitcoin, fiyatının bugün 70 bin doların altına inmesiyle Trump’ın ABD başkanı seçilmesinden bu yana elde ettiği kazançları sildi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yüzde 7,9'dan fazla değer kaybederek 2 bin 60 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, faiz oranlarına ilişkin endişelerin, küresel ekonomideki belirsizliklerin, kaldıraçlı pozisyonların çözülmesinin, kar realizasyonlarının yatırımcıların kripto piyasalarından uzaklaşmasına neden olduğunu kaydetti.

