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Kreşte kahreden ölümle ilgili önemli gelişme!

1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in uyurken yaşamını yitirdiği kreşin, 2 yılı aşkın süredir izinsiz olarak hizmet verdiği ortaya çıktı.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:39
Kreşte kahreden ölümle ilgili önemli gelişme!

Olayla ilgili dernek başkanı S.A. ve bakım hizmeti veren F.B., 'taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İkisi de çalışan Melike- İbrahim Memiş (40) çiftinin 3'üncü çocukları Melisa Tuana, kreşte yemek yedirilikten sonra uykusu gelince yatağa yatırıldı. Uyuduktan bir süre sonra istifra eden Melisa Tuana bebeğin solunumu kesildi. O sırada içeriye giren kreş öğretmeni, moraran bebeği kendine getirmek istese de başarılı olamadı. Öğretmen, Melisa Tuana'yı kollarına alıp koşarak kreşten çıktı. Bu sırada yoldan geçen başka bir hastayı taşıyan ambulansın önüne geçerek, bebeği sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa Tuana bebek ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

CENAZESİNİ, AMCASI KOLLARINDA TAŞIDI

Melisa Tuana Memiş'in cenazesi, burada yapılan işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Minik Melisa Tuana'nın battaniyeye sarılı cansız bedenini, cenaze aracına amcası Şener Memiş taşıdı. Baba İbrahim Memiş ise arkadan yürüdü. 

KREŞ İZİNSİZ ÇIKTI

Melisa Tuana'nın yaşamını yitirdiği kreşin, Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında 2 yılı aşkın süredir hizmet verdiği belirtildi. İzin verilmemesine karşın eğitim ortamı oluşturulan binada, olay günü 1- 6 yaş arası 16 çocuğun bulunduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:39
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